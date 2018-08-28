الرئيس السويسرى يتفقد مخيما للنازحين السوريين فى لبنان

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أكد الرئيس السويسرى آلان بيرسى أن بلاده تقوم بواجباتها وستستمر فى تقديم المساعدات للنازحين فى المخيمات داخل الأراضى اللبنانية وفق الإمكانيات والقدرات المتاحة.. مشددا على حرص سويسرا على أن يعيش النازحون بكرامة.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السويسرى لأحد المخيمات الخاصة بالنازحين السوريين بمحافظة عكار ، حيث التقى بالعائلات التى تقطن المخيم واستمع إليهم للوقوف على أحوالهم وظروف معيشتهم وذلك فى اليوم الأخير من زيارته إلى لبنان التى استمرت على مدى 3 أيام.

وتضمنت جولة الرئيس السويسرى فى مخيمات اللاجئين السوريين، تفقد الأماكن المعدة كمدارس لتعليم طلاب المخيم وحضوره ندوة حول التوعية البيئية والصحية التى تنظمها فرق الصليب الأحمر اللبنانى فى عدد من مخيمات النازحين للتوعية على سبل الوقاية والحماية الصحية.

وقال عدد من أبناء المخيم : إنهم يلقون معاملة جيدة من المجتمعات المحلية المضيفة ويقدرون الجهود التى يضطلع بها الصليب الأحمر اللبناني، معربين عن شكرهم لزيارة الرئيس السويسري، ومطالبين إليه المساعدة فى رفع مستوى المساعدات الأممية التى تقدم إلى العائلات السورية من النازحين.