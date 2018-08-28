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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:08 ص
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الحماية المدنية بالمنوفية تسيطر على حريق نشب داخل حظيرة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:54 ص
الحماية المدنية بالمنوفية تسيطر على حريق نشب داخل حظيرة حريق حظيرة مواشى - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بحظيرة ماشية، وإنقاذ 6 رؤوس ماشية قبل إصابتهم بلفح نارى بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب حريق بحظيرة ماشية بدائرة المركز.
 
وبالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذى نشب بحظيرة ماشية مشيدة بالطوب الأحمر ومسقوفة بالأخشاب على مساحة 100 متر تقريبا ملك "ك . س . ك" 44 سنة كهربائى ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات، وتم إنقاذ 6 رؤوس ماشية من الموت بالنيران. 
 
وأسفر الحريق عن احتراق سقف الحظيرة بالكامل، وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية، وتم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم . 
 

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