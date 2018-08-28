الجسر العربى للملاحة: استعددنا لعودة حجاج البر عبر الخط الملاحى "نويبع - العقبة"

أكد اللواء يسري الأخرس، نائب رئيس شركة "الجسر العربي للملاحة"، أن الشركة استعدت تماما لنقل جميع أفواج الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة من المملكة العربية السعودية إلى الأردن ومن ثم نقلهم عبر عبارات الجسر العربى للملاحة عن طريق الخط الملاحى "نويبع - العقبة"، مشيرا إلى أن الشركة اتخذت إجراءات مشددة بالتنسيق مع السلطات الأردنية فى ميناء العقبة تضمنت إنهاء الإجراءات الخاصة بالحجاج وصعودهم إلى العبارات خلال وقت قصير.

وأضاف نائب رئيس شركة الجسر العربى للملاحة، وفق بيان صحفى، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالشركة لتلقى جميع شكاوى خلال عودة أفواج الحجاج من السعودية، لافتا إلى أنه جرى أيضا توفير جميع الخدمات المميزة لجموع الحجاج عبر عبارات الجسر العربى للملاحة، وأنه يتم إجراء اختبارات للعبارات بشكل دائم، كما يتم التأكد من نظم الأمان بالتنسيق مع هيئتي السلامة البحرية المصرية والأردنية.

ولفت الأخرس أنه تم تجهيز ساحة الركاب بكافة الإمكانات التي تحقق الراحة للركاب منوها الى ان اول فوج يصل للساحة اليوم، مشيرا إلى أن إمكانيات البواخر تمكن من عمل حتى 3 رحلات مكوكية فى حالة زيادة أعداد الوصول من الحجاج وطبقا للمخطط يصل اليوم 19 باص باجمالى 809 حجاج .