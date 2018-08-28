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التعليم تحرر عقد معلم مساعد لمدرس انقطع عن العمل نتيجة حادث

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:13 ص
التعليم تحرر عقد معلم مساعد لمدرس انقطع عن العمل نتيجة حادث الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استجاب لطلب أحد المعلمين، بتحرير عقد معلم مساعد له، وذلك بعدما انقطع عن العمل نتيجة تعرضه لحادث، وإرجاع أقدميته.

وأوضح عمر، أن الوزير  قرر إحالة طلب محمد محمود إبراهيم سليم الشاذلى، معلم مواد تجارية بالعقد المؤقت بمدرسة بلبيس الثانوية التجارية بنين،  لتضرره من فسخ التعاقد معه من قبل الإدارة التعليمية ببلبيس بتاريخ 23/4/2013 نظرًا لانقطاعه عن العمل نتيجة حادث، إلى المستشار القانونى بالوزارة، والذى أفاد بأنه فى ضوء تنفيذ أحكام القضاء، يتم إلزام مديرية التربية والتعليم بالشرقية بتحرير عقد معلم مساعد له، ورد أقدميته فيها إلى تاريخ تعاقد زملائه المتعاقدين معه فى ذات تاريخ العقد المقضى بإلغاء قرار فسخه.

 


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