التعليم تبدأ إنشاء مدرسة يابانية على مساحة 19 ألف متر بالعاصمة الإدارية

كتب محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة فى هيئة الأبنية التعليمية فى تنفيذ المرحلة الثانية من المدارس المصرية اليابانية وتضم 55 مدرسة مصرية يابانية موزعة على محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة إن المرحلة الثانية من المدارس المصرية اليابانية تضم 55 مدرسة، مضيفة أن إجمالى المدارس سوف يصل إلى 100 مدرسة مصرية يابانية تم إنشائها حديثا.

وأضافت الوزارة، أن المرحلة الثانية من المدارس المصرية اليابانية سوف تدخل الخدمة العام الدراسى 2019، لافتة إلى أن هناك 3 مدارس تم البدء فيها منها المدرسة المصرية اليابانية بالعاصمة الإدارية، على مساحة 19 ألف متر وتضم 28 فصلا، والهايكستب ومنطقة جاردينيا.

من جانبه، قال اللواء يسرى عبد الله مدير هيئة الأبنية التعليمية، إن المدارس فى المرحلة الثانية تتميز بأنها مدارس متكاملة، تضم المراحل التعليمية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوى، على غرار المرحلة الأولى حيث أن بعض المدارس حتى مرحلة التعليم الأساسى فقط.

وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الفصل يكلف قرابة مليون جنيه من حيث المبانى والتشطيبات والفرش وخلافة، لافتا إلى أن مساحة الفصول تختلف عن المدارس العادية حيث أن نصيب الطالب من المساحات مرتفع يصل إلى ما يقرب من 10 أمتار.