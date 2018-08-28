video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تبدأ إنشاء مدرسة يابانية على مساحة 19 ألف متر بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:58 ص
التعليم تبدأ إنشاء مدرسة يابانية على مساحة 19 ألف متر بالعاصمة الإدارية مدرسة يابانية - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة فى هيئة الأبنية التعليمية فى تنفيذ المرحلة الثانية من المدارس المصرية اليابانية وتضم 55 مدرسة مصرية يابانية موزعة على محافظات الجمهورية.

 

وقالت الوزارة إن المرحلة الثانية من المدارس المصرية اليابانية تضم 55 مدرسة، مضيفة أن إجمالى المدارس سوف يصل إلى 100 مدرسة مصرية يابانية تم إنشائها حديثا.

 

وأضافت الوزارة، أن المرحلة الثانية من المدارس المصرية اليابانية سوف تدخل الخدمة العام الدراسى 2019، لافتة إلى أن هناك 3 مدارس تم البدء فيها منها المدرسة المصرية اليابانية بالعاصمة الإدارية، على مساحة 19 ألف متر وتضم 28 فصلا، والهايكستب ومنطقة جاردينيا.

 

من جانبه، قال اللواء يسرى عبد الله مدير هيئة الأبنية التعليمية، إن المدارس فى المرحلة الثانية تتميز بأنها مدارس متكاملة، تضم المراحل التعليمية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوى، على غرار المرحلة الأولى حيث أن بعض المدارس حتى مرحلة التعليم الأساسى فقط.

 

وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الفصل يكلف قرابة مليون جنيه من حيث المبانى والتشطيبات والفرش وخلافة، لافتا إلى أن مساحة الفصول تختلف عن المدارس العادية حيث أن نصيب الطالب من المساحات مرتفع يصل إلى ما يقرب من 10 أمتار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التعليم": 34 مدرسة يابانية من إجمالى 45 تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التربية والتعليم

المدارس اليابانية

اخبار اليوم

اخبار مصر

مصر اليوم




لا تفوتك
صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة