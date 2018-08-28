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"التعليم الفنى" يعلن انتهاء إعداد الخطط الدراسية لجميع النوعيات

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:57 م
"التعليم الفنى" يعلن انتهاء إعداد الخطط الدراسية لجميع النوعيات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، أكد أن الوزارة قد انتهت من إعداد الخطط الدراسية للفصل الدراسى الأول لجميع النوعيات ( صناعى – زراعى – تجارى- فندقى ) من خلال مستشارى تنمية المواد ومديرى عموم النوعيات المختلفة متضمنًا الحصص التى ستخصص لتنمية مهارات الطلاب. 
 
كما أشار مجاهد إلى أنه سيتم توفير عدد 6 حصص دراسية تستخدم لتنمية مهارات طلاب الصف الأول في اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والحاسب الآلي،  موضحًا أن ما يتم تداوله عن استقطاع الحصص من حصص التدريبات العملية فقط وتأثير ذلك علي العملية التعليمية هو كلام غير دقيق وغير صحيح، حيث يوجد اختلاف بين النوعيات والتخصصات المختلفة، لذا سيتم استقطاع الحصص الستة بحيث لا يتم التأثير بشكل كبير علي إحدى المواد، لكن سيتم تنويع استقطاع الحصص بين حصص التدريبات العملية، وحصص المواد الفنية النظرية، وكذلك استغلال حصص الأنشطة ببعض النوعيات، وتحديد بعض الحصص من المواد الثقافية نفسها ليتم استخدامها لتنمية المهارات، وقد تم ذلك من خلال مشاركة التوجيه الفني المركزي للمواد المختلفة لتحديد ما سيتم تدريسه خلال الفصل الدراسى الأول فى جميع المواد، ويجدر الإشارة إلى أن هذا الاستقطاع سيتم تنفيذه خلال الفصل الدراسي الأول فقط. 
 
وأوضح أنه لا يمكن لطالب يفتقد لمهارات التواصل الجيد باللغة العربية أن يتقن الجدارات والمهارات الفنية بكفاءة وفعالية ولا يجب أن نغفل أن دور التعليم هو بناء الإنسان بكافة جوانبه  الحياتية والمعرفية و المهارية، فهو ليس روبوت يقوم بتنفيذ المهام الفنية فقط، لذا اضطررنا لتخصيص الفصل الدراسي الأول لتنمية المهارات في اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والحاسب الألي حتي يستطيع الطالب التعلُم خلال باقي الفصول الدراسية بكفاءة. 
 
وقد حدد مجاهد يوم الأحد القادم 2-9 موعدًا لعقد اجتماع بالفيديو كونفرانس لجميع المحافظات لعرض كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالفصل الدراسي الأول لتنميه المهارات والرد علي جميع الاستفسارات الواردة من المدرسين.
 
 
 
 
 
 

 


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