"التعليم العالى" تنفى تقليل مدة الدراسة بطب الفم والأسنان لـ4 سنوات

كتبت ــ هند مختار

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن تقليل مدة الدراسة بكلية طب الفم والأسنان لـ4 سنوات والسنة الخامسة راحة والسادسة امتياز، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.