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"التعليم العالى" تنفى تقليل مدة الدراسة بطب الفم والأسنان لـ4 سنوات

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:10 م
"التعليم العالى" تنفى تقليل مدة الدراسة بطب الفم والأسنان لـ4 سنوات مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت ــ هند مختار
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أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن تقليل مدة الدراسة بكلية طب الفم والأسنان لـ4 سنوات والسنة الخامسة راحة والسادسة امتياز، تواصل المركز  مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
 
وأكدت على عدم صحة تقليل مدة الدراسة بكلية طب الفم والأسنان لأربع سنوات، وأن عدد سنوات الدراسة بالكلية كما هي 5 سنوات والسنة السادسة "امتياز"  دون  إجراء أي تغيير، وشددت الوزارة على ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوق بها التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الاعتداد إلا بالبيانات الرسمية للوزارة، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
 
 

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الصحة

كلية طب الفم

التعليم العالي

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