"التضامن" تعلن عودة أول أفواج حجاج الجمعيات من المدينة المنورة غدا

كتب مدحت وهبة

أعلن أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أن عمليات تفويج الحجيج من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن بعد انتهاء موسم الحج تسير بانتظام ووسط تيسيرات وتعاون مع الجانب السعودي، حيث من المقرر أن تصل غدا الأربعاء أولى رحلات العودة من المدينة المنورة إلى أرض الوطن حاملة معها 397 حاجا من حجاج المستوى الأول.

كما يشهد غدا الأربعاء عودة 827 حاجا قادمين من مكة المكرمة الى القاهرة وهم من حجاج السويس والإسماعيلية والشرقية والقاهرة والجيزة، على أن يستمر عمل الجسر الجوى وعمليات التفويج من مطار جدة إلى القاهرة حتى العاشر من سبتمبر المقبل .

وأضاف أيمن عبد الموجود، فى تصريحات اليوم، أن لجان مطارى جدة والمدينة يعملان فى وسط استعدادات واسعة لتقديم كافة المساعدات الممكنة للحجيج وتسهيل إجراءات السفر خاصة لكبار السن والمرضى، ويبلغ إجمالى حجاج الجمعيات المتواجدين في مكة حتى الآن 10437 حاجاً منهم 397 حاجا بالمدينة المنورة .

وأشار، إلى أن هناك متابعة مستمرة للحالات المحجوزة بالمستشفيات، وعددها 3 تحت الملاحظة لحجيج، من المنيا وسوهاج والجمعيات المركزية تم احتجازها للمتابعة فشل كلوى وكسر في العظام وجلطة بالقدم، ويتم التأكد على حصولهم على الرعاية الطبية الكاملة لهم، إضافة إلى متابعة حالات الغسيل الكلوى وعددها 6 حالات تغسل بانتظام.

كان أيمن عبد الموجود، قد تفقد أعمال لجان المطارات، للتأكد من تقديم كامل الخدمات والتيسيرات اللازمة للحجيج فى رحلتهم نحو العودة لأرض الوطن خاصة كبار السن والمرضى، كما قام بزيارة للحجيج المتواجدين بالفنادق بمكة المكرمة، للاطمئنان عليهم، والتأكد من استعداداتهم للمغادرة، مع التأكد من التزام الحجيج بالتعليمات الخاصة بالأوزان والمغادرة.