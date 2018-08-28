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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:40 م
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التصريح بدفن جثة شاب بعد انتشالها من ترعة ببنى سويف

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:27 م
التصريح بدفن جثة شاب بعد انتشالها من ترعة ببنى سويف جثة - ارشيفية
بني سويف أيمن لطفى
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صرح المستشار أيمن إدريس مدير نيابة مركز ومدينة  الفشن جنوب بنى سويف اليوم، بدفن جثة شاب عثر عليها بمياه إحدى الترع بمدينة الفشن، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة. 

تلقى العقيد هشام لطفى مأمور مركز الفشن، إخطارا من الدكتور كريم جمال نائب مديرمستشفى الفشن المركزى، يفيد استقبال المشرحة  جثة محمد م - 22 سنه والتى عثر عليها الأهالى فى مياه ترعة شوشة أمام المستشفى العام بمدينة الفشن . 

انتقل مدير النيابة ومفتش الصحة، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن إلى المستشفى، وبمناظرة الجثة وتوقيع الكشف الطبى عليها، تبين أن سبب الوفاة اسفاكسيا الغرق، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل  إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

 

 
 
 
 

 

 


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