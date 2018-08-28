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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:56 م
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"البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية لمواجهة التحرش فى محافظات الجمهورية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:22 م
"البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية لمواجهة التحرش فى محافظات الجمهورية الدكتور محى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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أطلق مجمع البحوث الإسلامية اليوم، حملة توعوية موسعة لمواجهة ظاهرة التحرش كأحدى الظواهر الخطيرة التى تثير الفتن فى المجتمع وتتنافى مع القيم المجتمعية العليا، حيث ينتشر أعضاء الحملة فى جميع قرى ومدن ومحافظات الجمهورية.
 
وقال د. محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحملة تأتى فى إطار خطة المجمع التوعوية لمعالجة السلبيات والمشكلات المجتمعية التى تهدد استقرار الأسر وتفتح الطريق أمام الفتن والصراعات الداخلية وتنحرف بالشباب عن الأهداف الرئيسة التى تلبى آماله وطموحاته. ينبغى أن يعمل لأجل الوصول إليها فى مجال الإنتاج وتنمية المهارات والحرص على صناعة المستقبل.
 
وأضاف الأمين العام أن الحملة تلقى الضوء على حرمة التحرش فى الإسلام، ومخاطر هذه الظاهرة على جميع أفراد المجتمع؛ من ضياع للأمن والأمان والقيم والأخلاق، وكيفية مواجهة ظاهرة التحرش والمتحرشين ونبذ المجتمع لهم.
 
أوضح الأمين العام، أن الحملة ستنتشر في مراكز الشباب والنوادى والمقاهى الثقافية وأقسام الشرطة بالإضافة إلى المساجد؛ للوصول إلى مختلف فئات وشرائح المجتمع لتحذيرهم من هذه الظاهرة الخطيرة.
 
 
 

 


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