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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:40 م
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الاستخبارات الكورية الجنوبية ترصد استيراد فحم كورى شمالى

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:42 م
الاستخبارات الكورية الجنوبية ترصد استيراد فحم كورى شمالى رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن
سول (أ ش أ)
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قال مشرعون أن رئيس هيئة الاستخبارات الكورية الجنوبية، سوه هون، أخطر لجنة برلمانية، اليوم الثلاثاء، بأن المخابرات الكورية الجنوبية رصدت استيراد فحم من كوريا الشمالية وأخطرت به مكتب الأمن القومى التابع لقصر الرئاسة الكورى الجنوبى فى أكتوبر الماضي.

وأضاف سوه، فى تصريحات أدلى بها لمشرعين فى اجتماع عقد خلف الأبواب المغلقة، أنه أبلغ مكتب الأمن القومى بالواقعة رغم أنه لم يقم بإطلاع الرئيس الكورى الجنوبى، مون جيه-إن، بشكل مباشر، حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وكشف التحقيق، الذى أجرته مصلحة الجمارك واستغرق عدة أشهر، أن ثلاث شركات كورية جنوبية قامت باستيراد فحم كورى شمالى من روسيا فى انتهاك صريح لقرارات العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

ولفتت يونهاب إلى أن ثمة جدلا يدور عما إذا كانت الحكومة الكورية الجنوبية قد غضت الطرف عن شحن الفحم الكورى الشمالى وسط وجود مناخ سلمى مع الشطر الشمالي.

ويذكر أنه بموجب قرار رقم 2371 الذى تم تمريره فى أغسطس من العام الماضى تحظر كوريا الشمالية من تصدير الفحم والحديد الخام وموارد معدنية أخرى .

وتطالب العقوبات التى تفرضها الأمم المتحدة أى دولة باحتجاز السفن المشتبه فى تورطها بأعمال محظورة مع كوريا الشمالية وتفتيشها.

وقدمت كوريا الجنوبية مؤخرًا نتائج تحقيق مصلحة الضرائب لمجلس الأمن الدولي.

 


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