اكتشف كيف تواجه "الزراعة" حريق قش الأرز × 8 معلومات

كتب عز النوبى

اتخذت وزارة الزراعة، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، بالتنسيق مع وزارة البيئة حزمة من الإجراءات الاستباقية للحد من عمليات حرق قش الأرز ومواجهة ظاهرة السحابة السوداء.

-برامج وندوات وحملات إرشادية مكثفة لتوعية المزراعين بأهمية تدوير قش الأرز.

- برتوكول تعاون مع البيئة لجمع 350 ألف طن قش أرز.

- جمع قش الأرز بـ6 محافظات " القليوبية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة.

- حملات مرورية للحد من حرق قش الأرز ومواجهة السحابة السوداء.

-استجابة المزارعين لعمليات تجميع وتشوين القش للاستفادة منه.

-غرف عمليات مركزية لوزارتى الزراعة والبيئة اثناء جمع قش الأرز.

-اعداد دراسات عن الوضع البيئى وصياغة الخطط القومية لحماية البيئة.

-توفير المكابس وآلات الفرم بكميات أكبر من الأعوام السابقة.