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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:16 ص
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اضبط مخالفة ..صور الإهمال يضرب حى الضواحى بـ"فاطمة الزهراء" ببورسعيد

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:00 ص
اضبط مخالفة ..صور الإهمال يضرب حى الضواحى بـ"فاطمة الزهراء" ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج
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رصدت "اليوم السابع" مأساة سكان منطقة "فاطمة الزهراء " بحى الضواحى الذى تفشى فى كافة جنباته الإهمال والفوضى فضلا عن القمامة والقاذورات التى تفوح منها الروائح الكريهه بالإضافة إلى البرك والمستنقعات من مياه الصرف الصحى التى أصبحت صداع مزمن فى رؤوس السكان الذين يطالبون ببيبئة صحية لحماية أطفالهم من الأوبئة والأمراض .

 

وتقول وفاء عبد الصبور ربة منزل من سكان فاطمة الزهراء لـ" اليوم السابع " أن المنطقة السكنية غير صحية على الإطلاق وتفتقد لعمال النظافة سواء الجمع المنزلى أو نظافة الشوارع  الأمر الذى دفع السكان بإلقائها بنهر الطريق أو بجوار العمارات حتى تحولت إلى مقالب للقمامة وقنابل موقوته للأوبئة والأمراض .

 

وأضاف محمود الفقى سائق يقطن عماره 194 بـ فاطمة الزهراء قائلا أن الحى أسقطنا من حساباته والحالات المرضية الحرجة سيارة الإسعاف يرفض مسعفيها الدخول نظرا للبرك والمستنقعات من مياه الصرف الصحى ورغم العديد من الإستغاثات والصرخات للتدخل لتأهيل المنطقة والإهتمام بالشكل الحضارى والبئيى حفاظا على أطفالنا من الأمراض والأوبئة ولاحياة لمن ينادى .

 

ومن جانبه ناشد السكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التدخل لإنقاذ سكان فاطمة الزهراء من مياه الصرف الصحى التى تحيط بمنازلهم فضلا عن القمامة والقاذورات والفئران التى حولت حياتهم إلى جحيم بعد تجاهل رئيس الحى معاناتهم .

 القاذزورات تفترش الطريق العام بـفاطمة الزهراء

القاذزورات تفترش الطريق العام بـفاطمة الزهراء


القاذورات تحاصر منطقة فاطمة الزهراء
القاذورات تحاصر منطقة فاطمة الزهراء


جانب من أحد العمارات التى تحيط بها المستنقعات
جانب من أحد العمارات التى تحيط بها المستنقعات


مستنقعات وقاذورات بحى الضواحى
مستنقعات وقاذورات بحى الضواحى


منطقة تحيط بها القاذورات
منطقة تحيط بها القاذورات


مياه مجارى وقاذورات
مياه مجارى وقاذورات


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