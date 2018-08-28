استهداف داعشى ليبى فى مدينة بنى وليد بغارة جوية لطيران مجهول

كتب : أحمد جمعة

أكدت مصادر إعلامية ليبية، شن طيران مجهول لغارة جوية استهدفت الإرهابى الليبى الهارب من مدينة سرت، وليد أبو حريبة، فى مدينة بنى وليد الليبية.

وقالت المصادر، إن الإرهابى ينتمى لقبيلة "ورفلة" التى تتمركز فى طرابلس وجنوب ليبيا، موضحة أنه مقرب من الإرهابى بوستة الذى استهدفه طيران الأفريكوم خلال شهر رمضان الماضى.

وأكد شهود عيان سماع صوت انفجار عنيف فى مدينة بنى وليد تزامنا مع استهداف الإرهابى المنتمى إلى داعش، موضحين أن شخص آخر قد لقى مصرعه مع الإرهابى وليد أبو حريبة.