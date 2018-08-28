إغلاق جزئى لكوبرى الدقى مساء اليوم بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوعين

كتب عبد الرحمن سيد

تغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة كوبرى الدقى - بشكل جزئى - مساء اليوم الثلاثاء، بسبب إجراء أعمال تطوير بتغيير طبقة الأيبوكس فى الاتجاه المؤدى لشارع البطل أحمد عبد العزيز لمدة أسبوعين، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارت.

ومن المقرر أن تتم اﻷعمال فى حارة واحدة و ترك اﻷخرى للسيارات ﻹجراء أعمال الصيانة بكوبرى الدقى المعدنى، وتغيير طبقة الأيبوكس، وصيانة الفواصل المعدنية للاتجاه القادم من ميدان الأورمان باتجاه كوبرى 6 أكتوبر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وذلك لرفع كفاءة الكوبرى، وتسهيل الحركة المرورية.

وتتم اﻷعمال على مرحلتين، بجانب عمل دوران وفتح شارع التحرير أسفل كوبرى الدقى، لتيسير المرور للسيارات مع تركيب لوحات إرشادية، وتكثيف التواجد المرورى لتيسير حركة السيارات، ومساعدة قائدى السيارات فى الاتجاهات الجديدة، مع مراقبة الطريق بالكاميرات.