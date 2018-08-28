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إصابة 8 عمال باختناق فى حريق مصنع ملابس بالعاشر.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:13 ص
إصابة 8 عمال باختناق فى حريق مصنع ملابس بالعاشر.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء الحماية المدنية- أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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أصيب 8 عمال باختناق نتيجة اندلاع النيران بمصنع للملابس الجاهزة بالعاشر من رمضان، ودفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، بإشراف العميد أحمد الشوادفى مدير الحماية المدنية بالشرقية، وبتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة مدير الأمن، بعدد 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.
 
تلقي اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من قسم أول العاشر من رمضان، بنشوب حريق بمصنع لتصنيع الملابس الجاهزة بمدينة العاشر، فيما وصلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

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