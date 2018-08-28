إصابة 5 فلسطينيين واعتقال 3 آخرين لدى تصديهم للاحتلال الإسرائيلى غرب رام الله

/أش أ/

أصيب 5 مواطنين فلسطينيين بجروح واعتقل 3 آخرون، اليوم الثلاثاء، خلال اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلى على المواطنين فى قرية رأس كركر غربى رام الله.

وقال شهود عيان: "إن جنود الاحتلال اعتدوا بوحشية على المواطنين والصحفيين خلال تصديهم وهيئة مقاومة الجدار لجرافات المستوطنين التى تقوم بتجريف أراض زراعية تابعة لقرية راس كركر، كما اعتدوا على مصور وكالة الأنباء الفلسطينية بهاء نصر واعتقلوه وسحلوا مواطنين وكبار سن ".

وأضافوا: "أن قوات الاحتلال داهمت منطقة الريسان الواقعة بين 4 قرى بنية مصادرتها منذ صباح اليوم واعتدت على سكان القرى الذين خرجوا للدفاع عن أراضيهم المهددة بالمصادرة لصالح شق طريق استيطاني"..موضحين أن الاحتلال أعلن منطقة الريسان عسكرية مغلقة بهدف مصادرتها وتقدر مساحتها نحو 2000 دونم (الدونم يعادل كيلو مترا مربعا).

وأكد شهود العيان أن ملكية هذه الراضى خاصة للمواطنين وجارى الآن إصدار الأوراق الثبوتية لهذه الأراضى للطعن فى قرار الاحتلال لمصادرتها لصالح طريق استيطاني، وذلك عبر محام أوكله مجلس قروى راس كركر.