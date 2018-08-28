video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حريق منزل بالبحيرة.. والحماية المدنية تسيطر على النيران

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:10 ص
إصابة 3 أشخاص فى حريق منزل بالبحيرة.. والحماية المدنية تسيطر على النيران حريق منزل - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق

أصيب 3 أشخاص بجروح وحروق من الدرجة الثانية فى حريق منزل بقرية كفر شكر التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات، بنشوب حريق بمنزل بقرية كفر شكر بدائرة المركز، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "ث ص ال" 30 سنة فلاح، ومقيم بذات الناحية، مسقوف بالأخشاب والقش وملحق به حظيرة مواشى، وامتداد النيران لسقف منزل مجاور له ملك "عبده على حسن" 28 سنة فلاح، وتم السيطرة عليه وإخماده.

نتج عن الحريق، إصابة مالك المنزل الأول، وزوجته "س م س" 28 سنة ربة منزل، ونجله " أ " سنتين، بحروق من الدرجة الثانية وبأجزاء متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى الدلنجات العام

وبسؤال الأول، قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى، وأضاف بحدوث تلفيات بالمنزل وإحتراق حظيرة المواشى ونفوق عدد من الأغنام والطيور بها، وكذا سقف المنزل المجاور له، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وبسؤال مالك المنزل الثانى، والمصابة، قررا بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الحوامدية دون إصابات

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات المحافظات

مركز شرطة الدلنجات

حريق بمنزل

كفر شكر




لا تفوتك
صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة