إصابة 3 أشخاص فى حريق منزل بالبحيرة.. والحماية المدنية تسيطر على النيران

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص بجروح وحروق من الدرجة الثانية فى حريق منزل بقرية كفر شكر التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات، بنشوب حريق بمنزل بقرية كفر شكر بدائرة المركز، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "ث ص ال" 30 سنة فلاح، ومقيم بذات الناحية، مسقوف بالأخشاب والقش وملحق به حظيرة مواشى، وامتداد النيران لسقف منزل مجاور له ملك "عبده على حسن" 28 سنة فلاح، وتم السيطرة عليه وإخماده.

نتج عن الحريق، إصابة مالك المنزل الأول، وزوجته "س م س" 28 سنة ربة منزل، ونجله " أ " سنتين، بحروق من الدرجة الثانية وبأجزاء متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى الدلنجات العام.

وبسؤال الأول، قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى، وأضاف بحدوث تلفيات بالمنزل وإحتراق حظيرة المواشى ونفوق عدد من الأغنام والطيور بها، وكذا سقف المنزل المجاور له، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وبسؤال مالك المنزل الثانى، والمصابة، قررا بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم.