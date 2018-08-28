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أيقونات العطاء.. الإمارات تحتفى بيوم المرأة وتجدد الثقة بدورها

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:21 م
أيقونات العطاء.. الإمارات تحتفى بيوم المرأة وتجدد الثقة بدورها محمد بن زايد وسيدات إماراتيات
ريهام عبد الله
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حققت المرأة انجازات كبيرة، واستطاعت اثبات قدرتها وكفاءتها فى الوظائف والأعمال كافة، واثبتت أنها ند للرجل فى العمل وغيره.

الإمارات منحت المرأة مكانة خاصة فى السنوات الماضية، وأبرزت المرأة الإماراتية قدرتها على القيادة، واتخاذ القرارات، وتبؤ المناصب الكبرى والمراكز القيادية والتنفيذية بكفاءة وقوة لا تقل عن الرجل فى شئ.

وتحتفل الإمارات اليوم الثلاثاء، بعيد المرأة الإماراتية، وما حققته من انجازات، فقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى، :" المرأة في الإمارات تخطت مرحلة المساهمة في التنمية والتطوير إلى صانعة للانجازات التي ترتقي بمكانة الوطن..وفي يوم المرأة الإماراتية نجدد ثقتنا بإمكاناتها ودورها في رفد الرصيد الوطني بمزيد من الرقي والتقدم..واحتفاؤنا بها هو احتفاء وطن بشريكة أساسية للرجل في مسيرة بنائه وتقدمه ورفعته، نستذكر في هذه المناسبة قصص الوفاء والإرادة والعزيمة الصلبة لأمهات الشهداء الملهمات أيقونات العطاء اللاتي قدمن أعظم الدروس لنستقي منها جيلا بعد جيل أعظم العبر في التضحية وحب الوطن .. فلهن ولكل أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا تحية فخر واعتزاز وتقدير".

محمد بن زايد وسيدات إماراتيات
محمد بن زايد وسيدات إماراتيات

 

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

وقالت الفنانة الكبيرة ديانا حداد :" الإمارات بفكر المؤسس والحكام حفظهم الله، زرعوا الورود والزهور أمام آمال المرأة الإماراتية فنجحت وكانت في المقدمة، أبارك لنفسي ولكل إمرأة إماراتية وعربية في يومها هذا".

ديانا حداد
ديانا حداد

 

وقالت سارة الأميرى، وزير الدولة للعلوم المتقدمة، :" استطاعت المرأة الإماراتية في عهد زايد أن تسطر قصص نجاح ملهمة، وأن تحقق إنجازات لا حصر لها. واليوم، باتت المرأة الإماراتية تنافس أقرانها حول العالم بإنجازاتها المشرفة، وطموحاتها العالية، وأن تتولى أعلى المناصب القيادية في الدولة".

سارة الأميرى
سارة الأميرى

 

وغردت عهود الرومى، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة:" آمن الشيخ زايد بقدرات المرأة الإماراتية فوفر لها الإمكانات لتتعلم وتعمل وتشارك في تحقيق الازدهار لدولة الإمارات.. رحم الله رائد مسيرة تمكين المرأة".

عهود الرومى
عهود الرومى

 

وقال الدكتور أحمد بالهول، وزير التعليم العالى :" هنيئاً لنا بِكنّ يا فخر نساء العالم، فبينكنّ الأخت والابنة والأم التي تربي أجيال المستقبل. دُمتنّ يا من تعملْن بإخلاص، لتواصل دولتنا الحبيبة مسيرتها نحو المزيد من النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة".

أحمد بالهوب
أحمد بالهول

 

 


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يوم المرأة الإماراتية

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