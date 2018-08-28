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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:28 م
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أمريكا توجه ضربة جوية ضد عضوا بتنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:01 م
أمريكا توجه ضربة جوية ضد عضوا بتنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا تنظيم داعش الإرهابى
بنغازى (رويترز)
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قالت القيادة الأمريكية فى أفريقيا إن ضربة جوية أمريكية قتلت شخصا يشتبه بأنه عضو فى تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا اليوم الثلاثاء.

وأضافت القيادة فى بيان بالبريد الإلكترونى لرويترز أن الضربة التى وقعت فى بلدة بنى وليد بشمال غرب ليبيا نفذت بالتنسيق مع السلطات الليبية.

كان سكان ذكروا فى وقت سابق أن ضربة جوية استهدفت سيارة فى بنى وليد كان يستقلها عضو بتنظيم داعش.

وفقد التنظيم معقله الرئيسى فى ليبيا بلدة سرت الواقعة بوسط البلاد عام 2016 لكن بعض المتشددين يعملون على إعادة تنظيم صفوفهم فى الصحراء وبلدات أخرى.

 


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