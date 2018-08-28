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أستاذة فلك: العمر الافتراضى للشمس 10 مليارات سنة باقى منهم 5

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:00 ص
أستاذة فلك: العمر الافتراضى للشمس 10 مليارات سنة باقى منهم 5 الشمس
كتب محمد محسوب
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قالت الدكتورة سمية سعد الدين، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الشمس تعد من النجوم متوسطة الحجم ودرجة الحرارة، و استغرقت 10 ملايين سنة حتى تصل إلى المرحلة الحالية.

وأضافت لـ"اليوم السابع"، أن الشمس تشع منذ حوالى 5 مليارات سنة، وستنتهى حياتها بعد قرابة 5 مليارات سنة أخرى، موضحة أن عمر النجوم المماثلة لكتلة الشمس يصل إلى 10 مليارات سنة.

وأشارت، إلى أن كتل النجوم تتراوح بين نحو 8% من كتلة الشمس، وهى أصغر الكتل المُمكنة للنجوم، وقد تكون كتلتها أكبر من الشمس بـ200 مرة.

 

 


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