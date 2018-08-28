أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-8-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 28-8-2018، وجاءت أبرزها موافقة مجلس إدارة شركة أورنج مصر للاتصالات، على المقترح المزمع عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة، فى شأن شطب اسهمها اختياريا من البورصة المصرية.





أورنج توافق على الشطب



وافق مجلس إدارة شركة أورنج مصر للاتصالات، على المقترح المزمع عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة، فى شأن شطب أسهمها اختياريا من البورصة المصرية، وفقا للمادة 55، 55 مكرر من قواعد القيد بالبورصة المصرية، و74 من الإجراءات التنفيذية لها، متوقعة أن يتم تنفيذ الشطب بنهاية ديسمبر كحد أقصى.



وبررت شركة أورنج مصر، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أسباب الشطب لعدم استيفائها لشرط الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول فى ضوء المادة 10 من قواعد القيد، وتنفيذا لكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 11 يوليو الماضى، بإلزام شركة أم تى تليكوم أس سى آر أل، المساهم الرئيسى بتنفيذ ما ورد بالبند رقم 6 من تعهداتها الواردة بإعلان عرض الشراء الإجبار للأسهم المنشور بتاريخ 23 إبريل فى شأن شطب أسهمها اختياريا لعدم استيفاء الشركة لأحد شروط القيد واستمراره بشأن نسبة الأسهم حرة التداول.



وعن الأثر المتوقع للشطب الاختيارى للأسهم، أوضحت الشركة، أنه بالنسبة للمساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم، سوف يكون لهم الحق فى بيع أسهمهم بالسعر المشار إليه بقواعد القيد، وبالنسبة للمساهمين غير الراغبين فى البيع، فإنهم سيكون لهم كافة الحقوق المقررة قانونا للمساهمين، وفى حال رغبتهم فى بيع أسهمهم سيكون التعامل خارج المقصورة، وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، منوهة إلى أنه لا يوجد أثر متوقع للشطب على المركز المالى للشركة.



ضرائب مصرف أبو ظبى



أعلن مصرف أبو ظبى الإسلامى، عن قرار لجنة الطعن الضريبى رقم 2015/99100، بتأييد قرار مأمورية الضرائب فى فرض ضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة بمبلغ وقدره 207.2 مليون جنيه، مضيفة أن هذه المطالبات سيتم سدادها ولن تؤثر على قائمة الدخل أو نتائج أعمال المصرف، وذلك لوجود مخصصات كافية تغطى كامل المبلغ، غير أنهت أكدت الاستمرار فى مباشرة كافة الدعاوى القضائية أمام الجهات المختصة طعنا على هذا المطلب.



كانت القوائم المالية المجمعة للمصرف، كشفت عن ارتفاع الأرباح الصافية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 12% على أساس سنوي، لتصل 378.18 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 338.98 مليون جنيه صافي ربح خلال النفس الفترة من العام الماضي.



وارتفع صافي دخل البنك من العائد بنسبة 24% خلال النصف الأول، حيث بلغ 1.16 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 935.67 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



تعويض "العربية للاستثمارات"



أعلنت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، فى بيان للبورصة، عن نظر محكمة جنوب القاهرة، غدا الأربعاء، أولى جلسات دعوى شركتها التابعة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ضد شركة بيجو اوتومبيل، بعد إحالتها من المحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص.



وكان حازم الزفزاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، قد كشف عن مطالبة الشركة بتعويض بقيمة 150 مليون يورو بما يعادل 3 مليارات جنيه، بالدعوى التى أقامتها فى محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد مجموعة "بى اى ايه" مالكة العلامة التجارية "بيجو" بسبب قرارها بعدم تمديد العلاقة التعاقدية الحصرية، مضيفا أن أولى جلسات القضية ستنظر خلال شهر مايو المقبل.



وكانت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، قد أعلنت عن تلقى إحدى الشركات المملوكة لها وهى شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، خطابا من مجموعة "بى اي ايه" مالكة العلامة التجارية "بيجو" يفيد عدم انتوائها الاستمرار فى العلاقة التعاقدية الحصرية القائمة بينهما منذ سنوات طوال فى قطاع السيارات.