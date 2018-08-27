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6 نقاط تكشف العلاقة بين المالك والمستأجر فى مشروع قانون الإيجار القديم

الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:00 ص
6 نقاط تكشف العلاقة بين المالك والمستأجر فى مشروع قانون الإيجار القديم مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى
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يستعد مجلس النواب لإجراء حوار مجتمعى حول قانون الإيجار القديم قبل مناقشته فى دور الانعقاد المقبل، بحسب تصريحات قيادات لجنة الإسكان بالبرلمان، وفى هذا الإطار، يقدم "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مشروع القانون الذى يضم 6 مواد و يضبط العلاقة بين المالك والمستأجر .

1 - يقضى بأن يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.

2- يقضى بأن يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى فى العين من لهم الحق فى البقاء فيها لمدة خمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.

3- إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أى من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد،  وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.

4- فى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد،  بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأى وسيلة آخر ى داخل الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العين المؤجرة.

5- تطبق أحكام القانون المدنى على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

6- تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة، وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيه شهريا،  قيمة الحد الأدنى للأجور.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الأسكندراني

(( الأيجار القديم )) !!!

...و...و كفاياكم ....ورموا .!!😠

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