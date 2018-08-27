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5 قطاعات يستثمر بها "صندوق مصر السيادى" على رأسهم السياحة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:36 ص
5 قطاعات يستثمر بها "صندوق مصر السيادى" على رأسهم السياحة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب مصطفى عبد التواب
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60 يوم فقط هم ما يفصلان النظام الأساسى المحرك لصندوق مصر السيادى عن العمل رسميًا، وفى وقت سابق صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الصندوق سوف يستثمر فى 5 قطاعات خلال انطلاقته الأولى، وفيما يلى القطاعات الخمسة وفقا لما جاء على لسان الوزيرة.
 
1- السياحة  
2- التصنيع 
3- البتروكيماويات
4- الأدوية 
5- الأعمال الزراعية 
 
لكن هالة السعيد شددت على أن الصندوق لن يكتفى بهذه القطاعات وسوف يستكشف لاحقا الفرص الدولية بالتعاون مع الصناديق العربية والصناديق العالمية.
ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن قانون إنشاء صندوق مصر السيادى برأس مال 200 مليار جنيه ، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد والتى ستتولى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد والمناطق الحدودية والمحرومة تصدرا أبرز التطورات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال الأسبوع الماضى .
 

وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق سيادى باسم صندوق مصر تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل الجمهورية أو خارجها ويصدر النظام الأساسى للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

 


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