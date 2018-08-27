5 قطاعات يستثمر بها "صندوق مصر السيادى" على رأسهم السياحة

كتب مصطفى عبد التواب

60 يوم فقط هم ما يفصلان النظام الأساسى المحرك لصندوق مصر السيادى عن العمل رسميًا، وفى وقت سابق صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الصندوق سوف يستثمر فى 5 قطاعات خلال انطلاقته الأولى، وفيما يلى القطاعات الخمسة وفقا لما جاء على لسان الوزيرة.

1- السياحة

2- التصنيع

3- البتروكيماويات

4- الأدوية

5- الأعمال الزراعية

لكن هالة السعيد شددت على أن الصندوق لن يكتفى بهذه القطاعات وسوف يستكشف لاحقا الفرص الدولية بالتعاون مع الصناديق العربية والصناديق العالمية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن قانون إنشاء صندوق مصر السيادى برأس مال 200 مليار جنيه ، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد والتى ستتولى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد والمناطق الحدودية والمحرومة تصدرا أبرز التطورات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال الأسبوع الماضى .