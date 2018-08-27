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16 مارس مؤتمر دولى عن "قضايا المياه فى الشرق الأوسط" بجامعة عين شمس

الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:48 م
16 مارس مؤتمر دولى عن "قضايا المياه فى الشرق الأوسط" بجامعة عين شمس أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية
كتب محمود راغب
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يستعد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس لتنظيم مؤتمر دولى سنوى بعنوان "قضايا المياه فى الشرق الأوسط.. الواقع والمستقبل"، خلال الفترة من 16 إلى 17 مارس 2019، تحت رعاية عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، ونظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، صرح بذلك أشرف مؤنس مدير المركز و رئيس قسم التاريخ بكلية التربية جامعة عين شمس. 
 
وأكد مؤنس فى تصريحات صحفية، أن المياه عنصر لا يمكن للإنسان والحيوان والنبات أن يعيش بدونه، فالماء عصب الحياة به تبدأ حياة جميع المخلوقات وبه تستمر دورته فى الحياة، فالحضارات المتعاقبة على ضفاف النيل وبلاد الرافدين خير دليل على أنه حيث توجد المياه توجد الحياة والنمو الاقتصادى والاجتماعى.
 
وأشار إلى محاور المؤتمر والتى تدور حول عدة نقاط رئيسية وهى: المياه في أيدلوجية الشرق الأوسط، المياه فى الكتب السماوية، التحديات وموارد المياه، مشكلة الندرة وأثرها على النمو الاقتصادي، مشكلة الندرة وأثرها على الصراع السياسي، ظاهرة السيول، قضايا المياه الجوفية،  ترشيد استهلاك المياه، قضية الاستمطار (المطر الصناعى)، المياه وقضايا التنمية،  المياه والسكان، المياه والإعلام.
 
وأوضح أن لغات المؤتمر هى العربية والإنجليزية، على أن تكون المراسلات وملخصات البحوث فيما لايزيد عن 300 كلمة باللغتين العربية والانجليزية باسم : أ.د. أشرف مؤنس - مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية على البريد الالكتروني التالي :middeerc2014@gmail.com ، وتقرر آخر موعد لتلقى الملخصات 30/11/2018، وآخر موعد لتلقى البحوث كاملة 1/30 /2019.

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جامعة عين شمس

مركز بحوث الشرق الأوسط

قضايا المياه




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