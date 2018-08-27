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الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:20 ص
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وصول يابانى رحلته كوريا الشمالية إلى الصين

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:26 ص
وصول يابانى رحلته كوريا الشمالية إلى الصين رئيس كوريا الشمالية
رويترز
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نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصدر دبلوماسى يابانى قوله إن يابانيا كانت قد رحلته كوريا الشمالية ، بسبب ما قالت إنه مخالفة منه للقانون وصل إلى الصين اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في مطلع الأسبوع أن كوريا الشمالية قررت ترحيل السائح اليابانى ، بعد احتجازه والتحقيق معه بشأن جريمة لم تحددها.

ونقلت وكالة كيودو عن مصدر حكومي يابانى قوله "هناك الكثير من الإجراءات التي ينبغي استكمالها لحين عودته إلى اليابان" ، وأضافت الوكالة أن من المتوقع عودته لبلاده قريبا.

وقالت كيودو ووسائل إعلام يابانية أخرى إن تومويوكي سوجيموتو، الذي يعتقد أنه مصور فيديو من إقليم شيجا في وسط اليابان، رُصد فيما يبدو وهو يصور منشأة عسكرية في مدينة نامبو.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية فى التقرير الذى نشرته مطلع الأسبوع "الجهة المختصة فى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قررت التساهل والتغاضى عما فعل وترحيله من البلاد لأسباب إنسانية".

 


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