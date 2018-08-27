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وزير التنمية المحلية يستقبل سفير الإمارات لبحث دعم التعاون بين البلدين

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:57 ص
وزير التنمية المحلية يستقبل سفير الإمارات لبحث دعم التعاون بين البلدين جانب من الاجتماع
كتب : اشرف عزوز
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استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المهندس جمعة مبارك الجنيبى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ، وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم و تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التنمية المحلية.
 
فى بداية اللقاء، رحب اللواء محمود شعراوى بالسفير الإماراتى، وأشاد بالمستوى الذى وصلت إليه العلاقات المصرية الإماراتية فى مختلف المجالات خلال الفترة الماضية، وأعرب اللواء محمود شعراوى عن مشاعر الود والأخوة التى يكنها الشعب المصرى لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وحكومة وشعب.
 
كما أشاد وزير التنمية المحلية، بما قدمه الجانب الإماراتى خلال مؤتمر مصر للتميز الحكومى، الذى عقد بالقاهرة الشهر الماضى .
 
وأشار الوزير، إلى اهتمامه بتدريب العاملين بالإدارة المحلية بمقر الديوان العام للوزارة والمحافظات، للارتقاء بمستواهم، لتقديم خدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع، مشيراً إلى أنه تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية بمركز سقارة للتنمية المحلية فى العديد من المجالات المرتبطة بالمحليات خلال الفترة الماضية وسيتم التوسع في تلك الدورات مستقبلاً .
 
وأكد اللواء محمود شعراوى، على اهتمام الوزارة بتعظيم الإمكانيات المتاحة، والموارد الموجودة فى كل محافظة، لتصبح قادرة على إدارة شئونها، وتعظيم مواردها والتوسع فى تطبيق اللامركزية، وخلق قيادات قادرة على الإدارة .
 
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بدور تنسيقى بين كافة الوزارات بالحكومة والمحافظات، لتقديم خدمات مناسبة للمواطنين ، مضيفاً أن الوزارة تسعى للاستفادة من كافة التجارب الدولية الناجحة فى مجال الإدارة المحلية، بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات التى تقدمها الإدارة المحلية للمواطنين بالمحافظات .
 
وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة، بتحقيق التنمية بمحافظات الصعيد، وتحقيق طفرة واقعية وفتح آفاق جديدة لأبناء الصعيد، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب .
 
وأكد الوزير، أن الرئيس السيسى أحدث نقلة كبيرة في حياة المصريين خلال السنوات الماضية، وأعاد الثقة للشعب فى نفسه بقدرته على مواجهة التحديات والتغلب على المستحيل .
 
ومن جانبه قال السفير جمعة مبارك الجنيبى، أن الرئيس السيسى والحكومة المصرية، تقوم بجهود كبيرة لخدمة المواطن المصرى، وتحقيق آماله وطموحاته فى مستقبل أفضل، مؤكداً أن قوة مصر واستقرارها هو قوة واستقرار للدول العربية بأكملها باعتبارها ركيزة أساسية للأمة العربية  .
 
وأشار الجنيبى، إلى أن العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، تمثل نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية، لخدمة مصالح الشعوب العربية.
 
 تم خلال اللقاء، مناقشة تطوير العلاقة بين مركز سقارة للتدريب بالتنمية المحلية، ومعاهد التدريب المتخصصة في الإمارات، لتأهيل الكوادر وبناء القدرات وعمل موائمة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة ، ورحب السفير الإماراتى، بأى تعاون فى هذا المجال، مؤكداً أن أبواب بلاده مفتوحة دائماً لكل الخير لمصر والمصريين، وأشار إلى أن العقول المصرية ساهمت فى النهضة التى شهدتها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية ، كما يوجد لدينا العديد من التجارب التى يمكن أن تحقق مصر استفادة منها فى هذا المجال.
 

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