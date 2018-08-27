وزير البترول يشهد احتفالية بـ100 باحث مصرى بالقطاع.. 35% منهم فتيات

كتب- أحمد أبو حجر

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية احتفالية شركة بى بى مصر، بمناسبة وصول عدد الباحثين المصريين الموهوبين الذين دعمتهم الشركة بمنح دراسية كاملة لاستكمال دراستهم العليا فى المملكة المتحدة إلى 100 باحث.

حضر الاحتفالية، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لـ"بى بى" شمال إفريقيا، وعدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء عدد من شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر.

وبحسب بيان لوزارة البترول اليوم الاثنين، شارك فى الاحتفال أيضاً عدد من الدارسين من بينهم الطلاب الـ8 الذين عادوا لمصر بعد أن حصلوا على درجاتهم العلمية من جامعة كامبردج (فى العام الدراسى 2017/2018).

ومن جانبه، أشاد الملا، بمبادرة بى بى ودعمها ورعايتها لهؤلاء الباحثين الموهوبين، والتى تأتى ضمن عدد من مشروعات التنمية المجتمعية التى تقدمها شركات البترول العاملة بمصر حرصاً منها بمسئولياتها فى المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع بكافة المجالات.

وأشار الملا إلى أن شركة بى بى تُعد من الشركاء الاستراتيجيين لمصر على مدار سنوات طويلة من التعاون البترولى المثمر وماضية بخطى جادة فى مشروعات التنمية المجتمعية المختلفة، مضيفاً أن قطاع البترول يولى أهمية قصوى لتنمية الموارد البشرية باعتبارها حجر الزاوية فى تنمية البلاد.

ولفت إلى أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه يتضمن برنامجا خاصا لتنمية الموارد البشرية فنياً وإدارياً، والذى يهدف إلى وضع نظام ذو كفاءة وشامل لإدارة المواهب لكافة العاملين بالقطاع بدءا من الشباب، ووصولاً إلى مناصب الإدارة العليا ليكونوا مؤهلين وقادرين على قيادة مستقبل قطاع البترول .

كما وجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى الشكر لوزارة البترول وشركة بى بى على دعمهم للباحثين والموهوبين الذين يمثلون ثروة قومية حقيقية تساهم فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة، بما يمتلكون من قدرات وكفاءة وصقلها من خلال هذه المنح الدراسية فى كبرى الجامعات على مستوى العالم.

وطالب بمضاعفة عدد المنح ومساهمة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تمويلها من خلال بروتوكول تعاون مع شركة بى بى، وأضاف أن المشاركة المجتمعيه لقطاع البترول وشركاته نموذج يحتذى به ويجب أن يتكرر فى العديد من القطاعات الأخرى.

وأوضح المهندس هشام مكاوى، أن برنامج المنح الدراسية تم من خلاله إيفاد خريجين مصريين متميزين إلى أرقى الجامعات فى المملكة المتحدة على مدى الـ17 عاما الماضية، حيث نجحت من خلال برنامج المنح الدراسية منذ عام 2001 فى إعداد جيل من الكوادر المصرية القادرة على المساعدة في تطوير المجتمع المصرى، خاصة وأن من شروط الاختيار المهمة أن يعود الطالب ليعمل فى مصر لمدة عامين على الأقل بعد إتمام دراسته، ورغم أنه ليس كل الدارسين العائدين يدخلون صناعة البترول والغاز، فإن بى بى تدرك الحاجة لرعاية المواهب المصرية المحلية بصفة مستمرة.

وأشار مكاوى إلى أن بى بى سعيدة بتبنيها برنامجا مستداماً للاستثمار الاجتماعى فى مصر والذى تهدف عن طريقه للإسهام فى التنمية البشرية وبناء كوادر المستقبل الذين سيضيفون قيمة للاقتصاد من خلال المعرفة والمهارات الفريدة، لافتاً إلى أن أكثر من 35% من الدارسين الذين دعمتهم بى بى من الفتيات .