وزيرة الاستثمار تترأس أول اجتماع لـ"المناطق الحرة" بتشكيله الجديد

كتب : عبد الحليم سالم

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أول اجتماع بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة، إضافة إلى اللواء خالد محمد عارف، ومحمد الاتربى، والدكتور محمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكرى، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، بحضور المستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة.

ورحبت الوزيرة فى بداية الاجتماع الذى عقد اليوم الاثنين بالمجلس الجديد بعد إعادة تشكيله، وإنضمام المهندس طارق شكرى، لعضوية المجلس، وقدمت الشكر للعاملين فى الهيئة على جهودهم خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع، ذكر محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه وفقا لتوجيهات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سيتم عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة خلال الفترة المقبلة بشكل دورى فى كل محافظة، وعقد لقاءات مع المستثمرين بها، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بعمل توسعات فى المحافظات هي الأكبر منذ انشاء الهيئة، تتضمن انشاء مناطق حرة واستثمارية وفروع لمركز خدمات المستثمرين، مما سيساهم فى زيادة ايرادات الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وعرض المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تطوير مشروعات الهيئة والمشروعات الجارية والمستقبلية والجدول الزمنى المحدد لها، حيث تم اجراء تطوير فى المناطق الحرة العامة بالسويس والاسماعيلية والاسكندرية والمنطقة الحرة الاعلامية، وجارى انشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين فى كل من قنا والمنيا والفيوم والاسماعيلية وشرم الشيخ والوادى الجديد والاقصر والغردقة، وانشاء مناطق استثمارية فى كل من بنها وميت غمر والصف، وتطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والاسكندرية وبورسعيد وقفط والسويس وشبين الكوم، وإنشاء مناطق حرة عامة فى نويبع والمنيا.

وفى هذا الإطار، أكدت د.سحر نصر، أهمية الاسراع فى عملية تطوير المناطق الحرة الحالية، وانشاء المناطق الحرة والاستثمارية وفروع مركز خدمات المستثمرين فى المحافظات بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع دعم عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والترويج للفرص الاستثمارية من أجل ضخ استثمارات جديدة.

ووافق المجلس على اعتماد الجدول الزمنى لمشروع مسح الاستثمار لعدد 18700 شركة موزعة على كافة انحاء محافظات الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع مع الجهاز المركز للتعبئة العامة والاحصاء.