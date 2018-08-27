"مياه القناة" تنهى مشكلة انقطاع الخدمة بمحطات السلام والرائد والسماد

أعلن المهندس جمال الحسينى، القائم بأعمال رئيس مياه القناة، الانتهاء من إجراءات التعامل مع مشكلة انقطاع المياه عن منطقة السلام، بسبب ضعف المياه الواردة من محطة مرفق هيئة قناة السويس، من خلال وضع برنامج تشغيل يتناسب مع ضعف المياه الواردة إلى رافع مياه السلام بالسويس، وتم السيطرة على الموقف، والتأكد من وصول المياه إلى أبعد مكان بالسلام، واستقرار الضغوط بالشبكات.

وأشارالحسينى، فى بيان له اليوم، إلى أنه تم السيطرة على المشكلة، وحلها تماما من خلال سرعة تطبيق خطة التشغيل الحالية، من أفراد التشغيل بالمحطة، بإشراف عمرو البلتاجى مدير المحطات، وعلى حسن المشرف العام على رافع السلام، وأنه تم الانتهاء من أعمال تطهير 2 خزان معدنى بمحطة مياه الرائد، وتم التعقيم والتجهيز لتطهيرالخزان الأرضى برافع مياه السماد.