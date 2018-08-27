منع موظف بسفارة فرنسا فى قطر من الدخول لعدم حصوله على تأشيرة مسبقة

منعت سلطات مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، فريدريك روجيه كولن، الموظف الإدارى بسفارة فرنسا فى الدوحة من الدخول للبلاد، بعد وصوله بغرض السياحة على الخطوط الكويتية بجواز سفر رسمى دون الحصول على تأشيرة مسبقة كما تقضى القواعد المعمول بها ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وذكر مصدر بالمطار أن سلطات الجوازات أجرت اتصالا بالسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم الذى طلب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وعدم السماح بدخول الموظف الفرنسى دون تأشيرة مسبقة.

يذكر أن مصر بدأت فى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل خلال عام 2010، ويقضى بضرورة حصول حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة والخاصة من دول العالم على تأشيرات دخول مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ما دفع عدة دول للاتفاق مع مصر لتبادل مبدأ المعاملة بالمثل واحترام جوازات السفر المصرية.