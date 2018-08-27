ملك الأردن يدعو المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين

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أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى أهمية تحمل المجتمع الدولى لمسئولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وفى مقدمتها الأردن، وضرورة مواصلة التنسيق بين المملكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لضمان حصول اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على الدعم الضرورى.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثانى، فى قصر الحسينية بعمان اليوم الاثنين، المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندى، فى لقاء تناول أوجه التعاون بين الأردن والمفوضية فى تقديم الخدمات للاجئين وتلبية احتياجاتهم.

وتم خلال اللقاء، وفقا للديوان الملكى الهاشمى، استعراض الأعباء الكبيرة التى سببتها أزمة اللجوء السورى على الاقتصاد الأردني، والضغوطات المتزايدة على القطاعات الخدمية خصوصا التعليم والصحة والبنية التحتية.

من جانبه، أشاد جراندى بالدور الكبير الذى يقوم به الأردن فى تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين، مؤكدا حرص المفوضية على مواصلة التنسيق والتعاون مع المملكة وبما يسهم فى التخفيف من آثار أزمة اللجوء السورى.