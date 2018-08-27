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مصر للطيران تنقل 8300 حاج على متن 43 رحلة من جدة والمدينة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:01 م
مصر للطيران تنقل 8300 حاج على متن 43 رحلة من جدة والمدينة حجاج - أرشيفية
كتب أحمد حمادة
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أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن وصول 8300 حاج إلى مطار القاهرة الدولى على متن 43 رحلة جوية عقب أداء مناسك الحج. 
 
 
وجدير بالذكر، أن اللواء أحمد جنية، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس أحمد فوزى، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، كانوا فى مقدمة المستقبلين للحجاج لدى وصولهم للمطار.
 
 
كما تم تشكيل فرق من العلاقات العامة لاستقبال الحجاج لدى وصولهم المطار، وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر الصالة الموسمية بالمطار.
 
 

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