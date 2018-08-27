مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء تشغيله مولد مزرعة دواجن بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

لقى شاب مصرعه صعقاً بالكهرباء خلال تشغيل مولد بمزرعة دواجن فى الظهير الصحراوى بمدينة إسنا، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة إسنا يفيد بمصرع شاب يدعى "عمر.م.ا" 28 سنة، مقيم بقرية النواصر بمجلس قروى النجوع، وذلك صعقاً بالكهرباء لدى تشغل مولد كهربائى بمزرعة للدواجن فى الظهير الصحراوى الغربى، فتم نقل جثته لمستشفى إسنا العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.