video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء تشغيله مولد مزرعة دواجن بمدينة إسنا

الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:31 م
مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء تشغيله مولد مزرعة دواجن بمدينة إسنا جثة - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

لقى شاب مصرعه صعقاً بالكهرباء خلال تشغيل مولد بمزرعة دواجن فى الظهير الصحراوى بمدينة إسنا، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة إسنا يفيد بمصرع شاب يدعى "عمر.م.ا" 28 سنة، مقيم بقرية النواصر بمجلس قروى النجوع، وذلك صعقاً بالكهرباء لدى تشغل مولد كهربائى بمزرعة للدواجن فى الظهير الصحراوى الغربى، فتم نقل جثته لمستشفى إسنا العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص وإصابة 9 فى اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين فى أسيوط

الاقصر

اخبار الاقصر

مصرع شاب باسنا

اخبار مصر

مركز شرطة اسنا

اخبار المحافظات

مصرع شاب صعقا بالكهرباء باسنا




لا تفوتك
السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

إثيوبيا تنهى عمل شركة حكومية بمشروع سد النهضة بسبب التأخيرات

إثيوبيا تنهى عمل شركة حكومية بمشروع سد النهضة بسبب التأخيرات

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة