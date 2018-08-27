مصادر سورية: القوات التركية والفصائل التابعة لها تتبع سياسة "تتريك" عفرين

دمشق (أ ش أ)

أفادت مصادر سورية اليوم الاثنين، أن القوات التركية والفصائل التابعة لها فى منطقة عفرين شمالى سورية تتبع سياسة "تتريك" المنطقة، وذلك بتغيير أسماء قرى فى ريف عفرين من أسماء كردية إلى أسماء تركية.

ونقلت قناة ( سكاى نيوز) الاخبارية اليوم عن هذه المصادر قولها إن ذلك يأتى بالتزامن مع تزايد اعتقال المدنيين لتحصيل فدية مالية من ذويهم، مضيفة أن هذه الانتهاكات غير المسبوقة أثارت استياء أهالى عفرين.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تأتى بعد تهجير مئات الآلاف من السكان والاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم.

وسيطرت القوات التركية مدعومة بفصائل معارضة سورية مسلحة ومجهزة من جانب أنقرة، على منطقة عفرين فى مارس الماضى إثر عملية عسكرية استمرت شهرين ، أطلق عليها اسم "غصن الزيتون" كانت تستهدف طرد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، وهى مليشيا كردية تدعمها واشنطن لكن تركيا تعتبرها "إرهابية".