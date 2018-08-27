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الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:49 م
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مشرف ورئيس البعثة الطبية يتفقدان الحجاج المحتجزين بمستشفى النور بمكة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:03 م
مشرف ورئيس البعثة الطبية يتفقدان الحجاج المحتجزين بمستشفى النور بمكة الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبى لمصر بالسعودية
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة، أن الدكتور عمرو قنديل، المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية والدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة الطبية للحج، تفقدا الحالة الصحية للمرضى الحجاج المصريين المحتجزين بمستشفى النور التخصصى بمكة المكرمة، للوقوف على الوضع الطبى والصحى لهم.
 
وأشارت الوزارة، فى بيان لها اليوم، إلى الاطمئنان على الحجاج المصريين داخل غرفهم بالمستشفى والاطلاع على تقاريرهم الطبية، مشيراً إلى التفاعل مع ذويهم وطمأنتهم على حالتهم الصحية، لافتاً إلى وجود 12 حاجا مصريا محتجز بالمستشفى. 
 
وكشف الدكتور عمرو قنديل، المستشار الطبى لمصر بالسعودية، عن الحالة الصحية للحجاج المحجوزين بالمستشفى، حيث إن معظم الحالات تعاني من ضربات شمس، بالإضافة إلى حالتين يعانون من ورم فى الصدر، وحالة أخرى تعانى من ورم في البنكرياس وفيروس سي، وحالة أخرى تعانى من ضيق في الشرايين التاجية، لافتاً إلى أن جميعهم يتلقون العلاج اللازم، وحالتهم الصحية مستقرة ماعدا حالة واحدة تم دخولها العناية المركزة.
 
واستجاب "قنديل" لطلب 2 من الحالات المرضية المحجوزة بتوفير سيارة اسعاف لنقلهم من المستشفى إلى مقر اقامتهم بمكة، حيث وجة بسرعة التنسيق لنقل الحجاج عن طريق سيارات إسعاف من وزارة الصحة السعودية.  
 
من جانبه، أشاد الدكتور محمد شوقى، رئيس بعثة الحج الطبية، بالخدمات الطبية، التى تقدمها وزارة الصحة السعودية لجميع حجاج بيت الله الحرام بشكل عام، والحجاج المصريين بشكل خاص، لافتاً الى التنسيق الكامل مع الجهات السعودية مسبقاً لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه عمل البعثة.  
 
وأشار "شوقي"، إلى استمرار زيارة فرق المتابعة بالبعثة للمحتجزين المصريين في جميع المستشفيات السعودية مرتين إلى 3 يومياً، بالإضافة لزيارات فريق الطب الوقائى، مع استمرار ندوات الفريق الوقائى للتوعية والتثقيف للحجاج بالفنادق.
 
 

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