مستشفى الأقصر الدولى تعلن إجراء 400 عملية جراحية للقضاء على قوائم الإنتظار

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور طارق محمد السيد مدير عام مستشفى الاقصر الدولى، أن كبار الأساتذة والأطباء الذين حضروا للمحافظة قاموا بإجراء 400 عملية جراحية حتي الآن وذلك بناءاً على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أطلقها للقضاء على قوائم الانتظار خلال 6 اشهر ومنع تكرارها مرة أخرى.

وأكد الدكتور السيد لـ"اليوم السابع"، أن العمليات الـ400 التي تم إجراؤها شملت 200 عملية جراحة قسطرة القلب، و38 عملية مفاصل، و100 عملية رمد، و30 قلب مفتوح، موضحاً أنه تم إجراء حوالي 112 عملية جراحية بأقسام الطوارئ والحالات العاجلة والمصابين خلال أجازة العيد، مشدداً على أن المستشفى بدأت منذ أيام فى إستقبال كبار الاستشاريين لإجراء عمليات جراحية بالعديد من التخصصات الطبية، وذلك حتى 2 سبتمبر المقبل.

وأضاف مدير عام مستشفى الاقصر الدولى، أن المستشفى استقبلت مجموعة من الاستشاريين بعدد من التخصصات الطبية المختلفة لرفع معاناة المعذبين على قوائم الانتظار، وهم كلاً من الدكتور محمود عبد الوهاب استشارى العظام والمفاصل يوم 23 اغسطس الجارى، والدكتورهانى محمد عوض الله استشارى قسطرة قلبية يوم 25 اغسطس من نفس الشهر.

وأوضح الدكتور طارق محمد السيد، أنه من المقرر إستقبال كل من الدكتور محمد سعد هجرى استشاري جراحة القلب والصدر والفريق التابع له يوم 27 اغسطس، والدكتور محمد حامد إستشارى جراحة الاطفال وذلك يوم 29 اغسطس الجارى، وتستقبل يوم الخميس 30 اغسطس الجارى، كلاً من الدكتور هانى الجارم استشارى انف واذن وحنجرة، والدكتور محمد اللبان استشارى جراحة التجميل، والدكتورة نيرين عكاشة استشارى قسطرة القلب، والدكتور احمد طارق استشارى جراحة المخ والاعصاب، يوم 31 من نفس الشهر .

وإستطرد مدير المستشفي، أن قوائم الإنتظار بالعمليات الجراحية ستنتهي فى فترة قياسية، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد محيى مساعد الوزير لشئون الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عزمى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة .