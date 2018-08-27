مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء 28 عمارة اسكان اجتماعى

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد المهندس علي عبد الستار،مساعد المحافظ لمنطقة وسط، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،استكمال أعمال المنشروع القومى للإسكان بتقسيم تحيا مصر الجديد، بناء على توجيهات اللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيخ،بمضاعفة الأعمال بالمشروع القومى للإسكان الاجتماعى بمدينة كفر الشيخ ، والذى بدأ العمل به منذ 3 أشهر.

ووجه مساعد المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال إنشاء المشروع السكنى ،وزيادة عدد العمالة ، بالتوازى مع جميع أعمال التسليح والخراسانات،بجانب أعمال النجارة في الموقع،تنفيذاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، إن مشروع " تحيا مصر" لإسكان الشباب بكفرالشيخ، مشروع اسكان متكامل يتم تنفيذه على التراز الحديث لإقامة 28عمارة سكنية، كمرحلة أولى على مساحة 41623 م2، فضلاً عن مساحة الابراج البالغة 7188 م2 ، من أرض مصنع القمامة غرب مدينة كفرالشيخ، بإجمالى 1340 وحدة سكنية كاملة التشطيب، و 686 محل تجارى، مرحلة أولى.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، تم تخصيص 5 افدنة أخرى بنفس الموقع، لضمها لمشروع تحيا مصر لإسكان الشباب، بالإضافة إلى تخصيص 5 مواقع آخرى بمدينة كفرالشيخ بالمجلس التنفيذى الثلاثاء القادم، لإنهاء أزمة الإسكان بمدينة كفرالشيخ المستمرة منذ عام 2004م، وذلك بالتزامن مع استمرار توزيع الوحدات السكنية على مستحقيها بالمراكز ، مؤكداً أنه يولى اهتماما كبيرا لمرفق الاسكان لإنهاء معاناة آلاف الشباب التى استمرت لسنوات طويلة، مقدما التهنئة للمستفيدين من مشروع اسكان تحيا مصر بغرب مدينة كفرالشيخ.

و أشار إلى أنه أطلق إشارة البدء في تنفيذ هذا المشروع والذى يعد بداية المرحلة الثالثة للإسكان بمدينة كفرالشيخ من إجمالى 12 ألف وحدة سكنية لحاجزى الـ 5 و 9 الاف جنيه، لافتا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى ، وزير الاسكان سيزور كفرالشيخ قريبا للمشاركة فى تسليم وحدات سكنية للمستحقين بمراكز فوه ومطوبس والحامول وقلين وبلطيم.