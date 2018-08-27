مدير أمن السويس يقود حملة مرورية بطرق السخنة والأدبية

السويس- سيد نون

قاد اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، اليوم الاثنين، حملة أمنية ومرورية بطرق العين السخنة والأدبية لضبط الحالة المروية والأمنية وضبط المخالفين.

وقام مدير الأمن بجانب الحملة المروية بتنفيذ حملة أخرى لإزالة التعديات والأشغالات بطريق العين السخنة.

وتواجدت قيادات أمنية من مديرية أمن السويس وقسم شرطة عتاقة والمرور خلال الحملة الأمنية الموسعة، واستمع القيادات الأمنية لتعليمات مدير الأمن.

وأكد مدير أمن السويس لقيادات مديرية الأمن خلال الحملة الأمنية، بضرورة تنفيذ القانون على الجميع بدون استثناء مع حسن معاملة المواطنين.

وتفقد مدير الأمن كمين العين السخنة والطرق المؤدية إلى منطقة المحاجر بالعين السخنة والأدبية.