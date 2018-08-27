مدير أمن البحيرة يتفقد مواقع الشرطة بالطريق الصحراوى وأديرة وادى النطرون

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تفقد اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، قسم شرطة غرب النوبارية ومركز شرطة وادى النطرون، وسير الأعمال الإدارية ومدى تفهم الضباط والأفراد لأعمالهم المكلفين بها.

ووجه مدير أمن البحيرة، بتسهيل الإجراءات لكبار السن، وحسن معاملة المواطنين، وتوفير أماكن للانتظار، كما ناقش بعض المواطنين عن مدى سهولة ويسر الإجراءات، واجتمع بالضباط والأفراد ووجههم بسرعة إنهاء مطالب الجماهير، ومداومة المرور من قبل القيادات على الخدمات المعينة للتأمين وسرعة الاستجابة للبلاغات.

وفاجأ مدير أمن البحيرة، الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الأديرة بمدينة وادى النطرون، وتابع إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، وحرص خلال جولته على تفقد قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها، لتحقيق أعلى درجات التأمين.

كما تفقد الرشيدى خدمات الأقوال الأمنية المعينة لتأمين الطريق الصحراوى، واضطلع على مقومات الخدمات، من حيث التسليح والمركبات المستخدمة فى الخدمة، وتحاور مع القوات حول السيناريوهات المحتملة للاعتداءات المحتملة وكيفية التصرف فيها، موضحا للقوات مدى أهمية الخدمات المعينة لتأمين الطريق ودورهم الفعال فى منع حدوث كل ماهو مخل بالأمن العام، وأثر ذلك فى إشعار المواطن بالأمن والاستقرار إيمانا من المواطن بسرعة الاستجابة لبلاغه مها اختلفت نوعية البلاغ.

وحث الرشيدى الجميع على بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة الأمنية نحو توفير الأمن والأمان والاستقرار.



مدير أمن البحيرة يتفقد المواقع الشرطية



مدير أمن البحيرة خلال تفقد المواقع الشرطية



جانب من جولة مدير أمن البحيرة بالمواقع الشرطية



خلال تفقد مدير أمن البحيرة المواقع الشرطية



مدير أمن البحيرة يتفقد المواقع الشطية



مدير أمن البحيرة يتفقد المواقع الشطية