محكمة بريطانية تستدعى 6 مراهقين لسماع أقوالهم فى مقتل مريم مصطفى

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن 6 مراهقين بريطانيين من المرتقب أن يمثلوا أمام المحكمة بعد وفاة الطالبة المصرية مريم مصطفى، (18 عاما)، بعد تعرضها لهجوم خارج مركز للتسوق فى نونتنجهام فى المملكة المتحدة.

وكانت مريم توفيت بعد ثلاثة أسابيع من دخولها فى غيبوبة بعد الاعتداء عليها خارج مركز تسوق إنتو فيكتوريا.

وأوضحت الصحيفة، أن ثلاث فتيات فى السابعة عشرة من العمر، وشابان فى سن 15 عامًا، وشابة تبلغ من العمر 19 عامًا، من المقرر أن يمثلوا أمام محكمة قضاة نوتنجهام فى 27 سبتمبر لمواجهة تهم تتعلق بالشجار.

وقالت شرطة نوتنجهامشير: "ستة من المراهقين استدعوا للمثول أمام المحكمة بسبب وفاة مريم مصطفى البالغة من العمر 18 عامًا."

ومن جانبها، قال روب جريفين، رئيس شرطة نوتنجهامشاير: "لقد كنت على اتصال دائم مع عائلة مريم وممثلها القانونى، وكان مكتب الخارجية والكومنولث على اتصال وثيق مع السلطات المصرية على مدى الأشهر الخمسة الماضية لإبقائهم على علم تام بالتقدم من التحقيق ".

وكانت مريم، التى كانت تدرس فى جامعة بلندن، ولدت فى روما بعدما انتقلت عائلتها من مصر عام 1991.

وتعرضت لهجوم فى 20 فبراير الماضى، ثم شعرت بالإعياء نقلت على إثره مستشفى نوتنجهام سيتى حيث دخلت فى غيبوبة انتهت بوفاتها بسكتة دماغية فى 14 مارس.

بعد وفاتها، قالت السفارة المصرية إنها كانت "تتابع عن كثب" ظروف "الهجوم العنيف".