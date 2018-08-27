محافظ شمال سيناء يؤكد على الاستعداد للعام الدراسى الجديد

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أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء على ضرورة الاستعداد للعام الدراسى الجديد.

وأشار المحافظ ـ خلال لقائه مع وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، بحضور رؤساء مجالس المدن ووكيل وزارة التموين ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ومديرى الإدارات التعليمية والأزهرية وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذى والجهات المعنية ـ إلى الاستعداد لدخول المدارس بإقامة معرض "أهلا مدارس" الذى تقيمه الغرفة التجارية ومديرية التموين بالاشتراك مع مجالس المدن خلال الفترة من 8 سبتمبر المقبل وحتى 8 أكتوبر القادم لتوفير مستلزمات المدارس من زى وكراريس وأقلام وغيرها بأسعار مناسبة.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالمرافق والخدمات العامة فى المدارس والمعاهد الأزهرية من مياه وصرف صحى وكهرباء ونظافة وغيرها، وشدد على استخدام الآبار الموجودة فى المدارس، وكذا استخدام مياه الشرب بعد عمل الصيانة اللازمة سواء عن طريق مجالس المدن أو مديرية الصحة والمدارس والمعاهد الأزهرية، وضرورة تطهير الخزانات الأرضية.

كما أكد على ضرورة وجود مندوب اتصال فى كل مدرسة للتنسيق والاتصال بالجهات الخارجية لتوفير احتياجات العملية التعليمية، وأشار إلى تحديد 13 سيارة باص لخدمة العملية التعليمية والعمل على خطوط رفح والشيخ زويد والحسنة ونخل بمعرفة رؤساء المدن، على أن تعمل فى نقل المدرسين اعتبارا من يوم 22 سبتمبر المقبل، وكذا تسيير رحلتين أسبوعيتين يومى السبت والخميس إلى وسط سيناء، وتسيير 2 مينى باص لوادى العمر والقسيمة يومى الخميس والسبت، وتخصيص 2 مينى باص آخرين لمنطقة وسط سيناء يوم الثلاثاء لخدمة أهالى المنطقة، ومينى باص لقرية الروضة لخدمة المدرسين العاملين فى الروضة والميدان والقرى المجاورة.

وأكد المحافظ على ضرورة توافر الشروط الصحية اللازمة والتهوية الجيدة لحفظ الأغذية فى المدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، وضرورة وصول الكتب الدراسية قبل بداية العام الدراسى لتكون فى متناول التلاميذ.