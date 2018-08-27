محافظ أسوان يصدر 44 قرار إزالة ضد طواحين وكسارات الذهب بوادى عبادى بأدفو

أسوان ندى سليم

أجرى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة أعمال حملة الإزالة المكبرة، التى قامت بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بالتعاون مع ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من أجل تنفيذ 44 قرار إزالة صادر ضد طواحين وكسارات الذهب بمنطقة وادى عبادى شمال المدينة، حفاظا على الموارد والثروات التعدينية والطبيعية وعلى رأسها معدن الذهب مع التصدى بكل شدة وحزم لمحاولات الإعتداء عليها والحد من استنزافها .

ووجه حجازى، خلال الجولة التفقدية اليوم الاثنين، رئيس مركز ومدينة إدفو بالتنسيق مع مسئولى شركة شلاتين للتنقيب عن الذهب بعقد اجتماع موسع مع العاملين فى مجال التنقيب عن الذهب فى منطقة وادى عبادى، من أجل التوعية بأهمية تقنين أوضاعهم وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة، بالإضافة إلى التعريف بآليه العمل بالشركة ونطاق عملها، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل استخراج واستكمال جميع المستندات المطلوبة للعمل بالشركة .