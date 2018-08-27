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مجهولون يسرقون مجوهرات بمليون جنيه من فيلا بمدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:15 ص
مجهولون يسرقون مجوهرات بمليون جنيه من فيلا بمدينة 6 أكتوبر مجوهرات-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بسرقة مجوهرات من فيلا بمدينة 6 أكتوبر، تبلغ قيمتها مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ مالي ومتعلقات أخري، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا يفيد تعرض فيلا للسرقة على يد مجهولين، بانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، وإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن المتهمين استولوا على مصوغات ذهبية قيمتها مليون جنيه، بالإضافة إلى فيزا كارد ومبلغ مالي ومتعلقات ثمينة أخرى وفروا هاربين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 

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