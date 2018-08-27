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مباحث القاهرة تضبط عاطل تخصص فى سرقة السيارات بالمطرية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:38 م
مباحث القاهرة تضبط عاطل تخصص فى سرقة السيارات بالمطرية المتهم والمضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على عاطل، أثناء قيادته سيارة عكس الاتجاه بمنطقة المطرية، وتبين أن السيارة مبلغ بسرقتها، واعترف بأنه تخصص نشاطه فى سرقة السيارات، وأنه وراء سرقة 3 سيارات أخرى، بأسلوب المفتاح المصطنع، وتم ضبط السيارات، وإعادتها لأصحابها، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.
 
البداية كانت أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة المطرية، الحالة الأمنية أمام مدرسة المستقبل الإعدادية بشارع جوبيان، تلاحظ له سير السيارة رقم أ م ج 4796 ماركة دايو نوبيرا سوداء اللون عكس الاتجاه، وباستيقافها وفحص قائدها تبين أنه "حسين ر إ" 34 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية "سرقة سيارة"، وضبط بحوزته  2 مفتاح مصطنع.
 
وبالكشف الفنى عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها فى الزيتون، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب  "المفتاح المصطنع"، وبتطوير مناقشته أقر بقيامة بسرقة السيارات بذات الأسلوب، واعترف بارتكابه 3 حوادث بذات الأسلوب، وسرقة السيارة رقم هـ ل ن 958 ماركة هيونداي أكسنت زيتى، وسرقة السيارة رقم ل ل ج 867 ماركه هيونداى اكسيل نبيتى، وسرقة السيارة رقم ج م ج 529 ماركه دايو لانوس زيتي، وتم بإرشاده ضبط السيارات المستولى عليها بأماكن إخفائها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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