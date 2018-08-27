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الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:08 م
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ماكرون يزور القاهرة بالتزامن مع تسلم مصر لرئاسة الإتحاد الأفريقى

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:29 م
ماكرون يزور القاهرة بالتزامن مع تسلم مصر لرئاسة الإتحاد الأفريقى ايمانويل ماكرون - الرئيس الفرنسى
أ ش أ
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أكد الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، أنه سيزور القاهرة خلال الأشهر القادمة، تزامنا مع تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى.
 
وقال الرئيس ماكرون فى خطابه اليوم أمام المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا بقصر الإليزيه، ستكون لدى الفرصة لزيارة القاهرة فى الأشهر القادمة فى الوقت الذى ستتسلم فيه مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى.
 
وأشار إلى دور بلاده فى انضمام مصر وألمانيا للمجموعة المصغرة بشأن سوريا والتى ستعقد فى سبتمبر إجتماعا وزاريا جديدا مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والأردن، لافتا إلى أن فرنسا كانت أول من إقترح تقريب مواقف الدول الغربية والعربية من ناحية والدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا من ناحية أخرى.
 
كما أعلن عن قمة حول المتوسط فى مطلع صيف 2019 بمدينة مارسيليا فى جنوب شرق فرنسا لبحث السياسة المتوسطية، وذلك بعد عشر سنوات من إطلاق الإتحاد من أجل المتوسط.
 
وقال إن هذه القمة ستمثل فرصة للنقاش بشأن الشباب والانتقال والمبادلات الجامعية بين ضفتى المتوسط ، واصفا سياسة المتوسط بأنه لا غنى عنها وستكون مختلفة وستضم كل المجتمعات المدنية.
 
ويشار إلى أن الرئيس ماكرون زار من بلدان شمال أفريقيا منذ وصوله لقصر الإليزيه الجزائر وتونس والمغرب.
 

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