video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قمة بين الرئيس السيسى ونظيره الفيتنامى فى قصر الاتحادية اليوم

الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:35 ص
قمة بين الرئيس السيسى ونظيره الفيتنامى فى قصر الاتحادية اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية "تران داي كوانج"، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة (قصر الاتحادية)، ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان  إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الزيارة تعد الأولى من نوعها لرئيس فيتنامى لمصر، ومن ثم علامة مهمة في تاريخ علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، حيث يشهد العام الحالى، احتفال البلدين بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف "راضى"، أنه من المنتظر توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

وأشار المتحدث ياسم الرئاسة، أنه على الجانب السياسي، هناك تفاهم واتساق بين مواقف مصر وفيتنام فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس فيتنام يصل مطار القاهرة للقاء الرئيس السيسي غدا

السيسي

مصر وفيتنام

رئيس فيتنام

الاتحادية

الرئاسة

بسام راضي




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة