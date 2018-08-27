قمة بين الرئيس السيسى ونظيره الفيتنامى فى قصر الاتحادية اليوم

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية "تران داي كوانج"، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة (قصر الاتحادية)، ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما.



وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الزيارة تعد الأولى من نوعها لرئيس فيتنامى لمصر، ومن ثم علامة مهمة في تاريخ علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، حيث يشهد العام الحالى، احتفال البلدين بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وأضاف "راضى"، أنه من المنتظر توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.



وأشار المتحدث ياسم الرئاسة، أنه على الجانب السياسي، هناك تفاهم واتساق بين مواقف مصر وفيتنام فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.