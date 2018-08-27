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الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:13 ص
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قطع الكهرباء 8 ساعات عن 24 منطقة بمركز منفلوط بأسيوط لاعمال صيانة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:00 ص
قطع الكهرباء 8 ساعات عن 24 منطقة بمركز منفلوط بأسيوط لاعمال صيانة انقطاع الكهرباء
أسيوط ـ محمود عجمي
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، عن انقطاع الكهرباء بدًء من اليوم الاثنين وحتى الخميس القادم، ولفترة تتجاوز الـ8 ساعات بـ 24 منطقة بنواحى المركز، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

كان المهندس حسني درويش نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط والقائم بأعمال رئيس المركز، تلقي إشارة من قطاع توزيع كهرباء اسيوط شمال، وهندسة كهرباء منفلوط، يفيد فصل التيار الكهربائي لاجراء اعمال الصيانة من الساعة السادسة صباحا إلى الثانية ظهرا يومى الاثنين والثلاثاء بمناطق " كوم بوها البحرية - بنى عدى ".

ويوم الأربعاء والخميس، سيتم قطع الكهرباء عن مناطق" عزبة سعد - عزبة المدرسة - عزبة عبدالبر- عزبة عبدالله محبوب - عزبة عبدالله الشرقي والغربي- عزبة فريحة - الجعب - عزبة محفوظ - الحواتكه الشرقية - عزبة راتب - طامية بنى شقير - ابوليلة - عزبة بكيكه - بنى شقير - عزبة زيان - السنترال - الوحدة المحلية - المطحن القبلى - الجامع - عزبة خشبة - دمنهور - عزبة الشريفة".

 

 


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