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فيديو وصور.. الحكومة المصرية تبحث فرص الاستثمار مع الوفد الفتنامى

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:49 م
فيديو وصور.. الحكومة المصرية تبحث فرص الاستثمار مع الوفد الفتنامى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب مصطفى عبد التواب تصوير أشرف فوزى
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قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن عدد من الوزراء المصريين التقوا بعدد من الوفد المرافق للرئيس الفتنامى الذى يزور مصر حاليًا، مشيرة إلى أنه تم بحث الفرص الاستثمارية بين البلدين.
 
 
وأضافت سحر نصر خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى، اليوم الاثنين، اجتماعات بين رجال الأعمال من البلدين غدًا للحوار حول فرص التعاون بين القطاع الخاص فى الدولتين.
 
من جانبه قال اللواء حمدى بدين، إن هناك فرص رائعة للتعاون بين البلدين فى مجال الاستزراع السمكى، مشيرًا إلى أن هناك سعى لنقل خبرات حول استزراع التماسيح أيضًا لتنمو إلى جانبها صناعات أخرى.
 
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