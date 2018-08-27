فيتنام: جون مكين ساعد فى "تضميد جراح الحرب"

رويترز

قال فام بينه مينه وزير خارجية فيتنام اليوم الاثنين ، إن السناتور الأمريكى الراحل جون مكين كان "رمزا لجيله" وساعد على "تضميد جراح الحرب" من خلال الدفع إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع فيتنام.

وتوفي مكين يوم السبت عن 81 عاما ، وكان مكين أسيرا سابقا خلال حرب فيتنام كما خاض انتخابات الرئاسة مرشحا عن الحزب الجمهوري فى 2008 ، وأصبح فى الآونة الأخيرة من أشد منتقدى الرئيس دونالد ترامب.

وكتب مينه في دفتر التعازى في السفارة الأمريكية في هانوى اليوم الاثنين "بالنسبة لحكومة فيتنام وشعبها كان السناتور مكين رمزا لجيله من أعضاء مجلس الشيوخ ولقدامى المحاربين في حرب فيتنام".

وأضاف "كان هو من قاد مساعى تضميد جراح الحرب وتطبيع العلاقات والترويج لشراكة شاملة بين فيتنام والولايات المتحدة".

وكان مكين من أبرز المدافعين فى واشنطن عن تطبيع العلاقات مع فيتنام الشيوعية عدوة بلاده فى الحرب ، وأسقطت النيران المعادية طائرة مكين خلال مهمة قتالية فوق هانوى في عام 1967 ، وقضى أعواما أسير حرب فى سجن هوا لو أو هانوى هيلتون كما كان يعرف بين الجنود الأمريكيين.

وتحول نصب تذكارى على ضفاف البحيرة التى أسر عندها مكين فى الحرب إلى مزار لتقديم التعازى ، ولتأبين السناتور الراحل منذ ورود نبأ وفاته لفيتنام صباح أمس الأحد ، ووضع فيتناميون وأمريكيون زهورا وبخورا وأعلاما عند النصب.