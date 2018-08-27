video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيتنام: جون مكين ساعد فى "تضميد جراح الحرب"

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:52 ص
فيتنام: جون مكين ساعد فى "تضميد جراح الحرب" جون ماكين
رويترز
إضافة تعليق

قال فام بينه مينه وزير خارجية فيتنام اليوم الاثنين ، إن السناتور الأمريكى الراحل جون مكين كان "رمزا لجيله" وساعد على "تضميد جراح الحرب" من خلال الدفع إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع فيتنام.

وتوفي مكين يوم السبت عن 81 عاما ، وكان مكين أسيرا سابقا خلال حرب فيتنام كما خاض انتخابات الرئاسة مرشحا عن الحزب الجمهوري فى 2008 ، وأصبح فى الآونة الأخيرة من أشد منتقدى الرئيس دونالد ترامب.

وكتب مينه في دفتر التعازى في السفارة الأمريكية في هانوى اليوم الاثنين "بالنسبة لحكومة فيتنام وشعبها كان السناتور مكين رمزا لجيله من أعضاء مجلس الشيوخ ولقدامى المحاربين في حرب فيتنام".

وأضاف "كان هو من قاد مساعى تضميد جراح الحرب وتطبيع العلاقات والترويج لشراكة شاملة بين فيتنام والولايات المتحدة".

وكان مكين من أبرز المدافعين فى واشنطن عن تطبيع العلاقات مع فيتنام الشيوعية عدوة بلاده فى الحرب ، وأسقطت النيران المعادية طائرة مكين خلال مهمة قتالية فوق هانوى في عام 1967 ، وقضى أعواما أسير حرب فى سجن هوا لو أو هانوى هيلتون كما كان يعرف بين الجنود الأمريكيين.

وتحول نصب تذكارى على ضفاف البحيرة التى أسر عندها مكين فى الحرب إلى مزار لتقديم التعازى ، ولتأبين السناتور الراحل منذ ورود نبأ وفاته لفيتنام صباح أمس الأحد ، ووضع فيتناميون وأمريكيون زهورا وبخورا وأعلاما عند النصب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. أعضاء السفارة الأمريكية فى فيتنام يشاركون فى تأبين جون ماكين

13 جندى.. جون ماكين يسرد تاريخا شخصيا لجنود شاركوا فى حربى العراق وأفغانستان

فيتنام

امريكا

جون ماكين




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة